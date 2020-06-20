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Рівень бідності зросте, зарплата знизиться: українців шокували прогнозом

STYLERЖиття    20.06.2020 - 09:15
Рівень бідності зросте, зарплата знизиться: українців шокували прогнозом
Карантин в Україні - рівень бідності продовжує зростати (фото: РБК-Україна)

Через карантин безліч людей залишається без грошей

Українців найближчим часом чекають нові неприємності. Рівень бідності в 2020 році може вирости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизиться. Через карантин доходи будуть падати.

З урахуванням діючих цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. За межею бідності всі ті, хто отримує меншу суму за місяць. І таких в Україні велика безліч, передає OBOZREVATEL.

Аналітик Володимир Мазуренко пояснює, що номінальні зарплати будуть скорочуватися і в такому разі не вдасться уникнути збільшення кількості бідних в країні.

За час карантину кількість вакансій в Україні скоротилося в два рази. Правда, деякі роботодавці економлять і знімають вакансії на платних ресурсах, розміщуючи безкоштовні оголошення.

Але, незважаючи на всі "супутні" причини, головний фактор - закриття частини підприємств і обмеження роботи. Туризм, сфера гостинності, роздрібна торгівля у великих торгових центрах, транспорт - у всіх сферах кардинально зменшилося кількість вакансій, а десь взагалі перестали набирати співробітників.

Пандемія і самоізоляція призведуть до загибелі багатьох компаній. Тому людям потрібно вже зараз відходити від шоку і шукати нові можливості. А нові робочі місця доведеться створювати ініціативним підприємцям.

Експерти впевнені, коли відкриються кордони - українці одразу поїдуть на заробітки. Українські роботодавці в період кризи зарплати знижують, але європейські колеги на такий крок не підуть, адже їм потрібні сезонні робітники.

Нагадаємо, що світу загрожує тотальна бідність найближчим часом.

Ми писали, що українців почали тестувати на імунітет до COVID-19 і здивували результатами.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України карантин
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