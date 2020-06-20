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Уровень бедности вырастет, зарплата снизится: украинцев шокировали прогнозом

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 09:15
Уровень бедности вырастет, зарплата снизится: украинцев шокировали прогнозом
Карантин в Украине - уровень бедности продолжает расти (фото: РБК-Украина)

Из-за карантина множество людей остается без денег

Украинцев в ближайшее время поджидают новые неприятности. Уровень бедности в 2020 году может вырасти с 27 до 44%, а реальная заработная плата снизится. Из-за карантина доходы будут падать.

С учетом действующих цен фактический уровень прожиточного минимума достиг в апреле 4948 грн. За чертой бедности все те, кто получает меньшую сумму за месяц. И таких в Украине большое множество, передает OBOZREVATEL.

Аналитик Владимир Мазуренко поясняет, что номинальные зарплаты будут сокращаться и в таком случае не удастся избежать увеличения количества бедных в стране.

За время карантина количество вакансий в Украине сократилось в два раза. Правда, некоторые работодатели экономят и снимают вакансии на платных ресурсах, размещая бесплатные объявления.

Но, несмотря на все "сопутствующие" причины, главный фактор - закрытие части предприятий и ограничение работы. Туризм, сфера гостеприимства, розничная торговля в крупных торговых центрах, транспорт - во всех сферах кардинально уменьшилось число вакансий, а где-то вообще перестали набирать сотрудников.

Пандемия и самоизоляция приведут к гибели многих компаний. Поэтому людям нужно уже сейчас оправляться от шока и искать новые возможности. А новые рабочие места придется создавать инициативным предпринимателям.

Эксперты уверены, когда границы откроются - украинцы сразу поедут на заработки. Украинские работодатели в период кризиса зарплаты снижают, но европейские коллеги на такой шаг не пойдут, ведь им нужны сезонные рабочие.

Напомним, что миру грозит тотальная нищета в ближайшее время.

Мы писали, что украинцев начали тестировать на иммунитет к COVID-19 и удивили результатами.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины карантин
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