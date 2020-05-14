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Ураганний вітер і сильні дощі: які області опиняться в зоні негоди

STYLERЖиття    14.05.2020 - 20:21
Ураганний вітер і сильні дощі: які області опиняться в зоні негоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе нові дощі і сильний вітер

Погода в Україні зовсім зіпсувалася і замість спеки та весняної погоди українці отримали холодний і дощовий травень. П'ятниця, 15 травня, винятком не стане. У більшості областей пройдуть дощі й очікується сильний штормовий вітер.

На сході України сухо буде тільки в Полтаві та Харкові, в інших областях пройдуть дощі, місцями сильні. Очікується штормовий вітер, з поривами. Нічна температура повітря складе +9 +12 градусів, удень повітря прогріється до +16 +20 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують дощ, який буде йти й вночі, і вдень. Вночі від +11 до +13 градусів, вдень очікується від +21 до +23 градусів. У Криму сухо і тепло. Вночі +10 +12 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

На півночі країни буде сухо, опади не прогнозуються. Можлива невелика хмарність. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень +15 +17 градусів.

У західних областях будуть йти сильні дощі у всіх областях. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів, на Закарпатті до +9 градусів. Вдень в регіоні очікується від +12 до +15 градусів.

В центральній частині країни синоптики прогнозують дощ. Нічна температура повітря складе +7 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів.

У Києві 15 травня синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі +4 +6 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +14 +16 градусів.

Ураганний вітер і сильні дощі: які області опиняться в зоні негоди

Карта погоди в Україні на 15 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україні почне відчутно теплішати й припиняться дощі.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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