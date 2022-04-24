Вживаючи цей овоч перед їжею ви зможете сильно схуднути: заява лікарів

Лікарі назвали овоч, який допоможе схуднути, якщо вживати його кожен раз перед прийомом їжі.

Йдеться про звичайну капусту. Лікар каже, що капустяна дієта - дієвий метод схуднення, який дуже популярний в Японії, Китаї та Південній Кореї.

За деякими відгуками, дієта допоможе скинути до 10 фунтів на тиждень (4,5 кг).

Як худнути на капустяній дієті

"Цей метод схуднення дуже простий, просто з'їжте трохи капусти перед їжею, щоб схуднути", - говорить лікар.

Для потрібного ефекту потрібно з'їдати приблизно 1/6 головки капусти за 10 хвилин до їди. При цьому після кожного укусу потрібно ретельно пережовувати - від 40 до 50 разів. Після цього можна їсти як зазвичай.

Ключем капустяної дієти перед їжею є кількість пережовувань. Під час жування рух щелепи стимулює центр насичення мозку, в результаті чого виникає відчуття ситості.

Досвід показує, що вживання невеликої кількості капусти може викликати таке ж відчуття ситості, як і вживання інших овочів.

Чому саме капуста

Дієтологи кажуть, що капустяна дієта не означає їсти тільки капусту, вона просто використовується для підвищення почуття ситості і обмеження споживання інших продуктів.

У той же час капуста дуже поживна і має низький вміст калорій, низький вміст жиру і високий вміст клітковини, що дуже підходить для людей, які худнуть.