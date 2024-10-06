Избегайте этих напитков перед сном, чтобы не бегать ночью в туалет
Многие люди сталкиваются с неприятностью, связанной с частым мочеиспусканием ночью. Есть определенные напитки, которые могут провоцировать частое хождение в туалет ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Что не стоит пить перед сном
Врач Эдвард Шеффер рекомендует отказаться от пива или каких-либо алкогольных напитков перед сном.
Алкоголь предопределяет выработку мочи, подавляя выделение гормона (антидиуретического гормона или вазопрессина) из гипофиза, что, в свою очередь, препятствует почкам реабсорбировать воду и тем самым приводит к увеличению образования мочеотделения.
Важно, что алкоголь и кофеин действуют как мочегонное. Потому жидкость выделяется из организма в большом количестве. Организм пытается быстро избавиться от не слишком полезного продукта.
Кроме того, не рекомендуется выпивать стакан воды перед сном. Это быстро увеличивает объем жидкости в кровотоке, затем быстро отфильтровывается почками, что приводит к накоплению жидкости в мочевом пузыре.
Жидкость, которую вы получаете - это не только вода. 20-30% воды человек подбирает из еды и напитков. Лишняя вода заставит вас мочиться почаще.
Частое мочеиспускание может снизить содержание солей в крови и нанести вред здоровью.
На что обращать внимание
Следует дозировать жидкость так, чтобы моча оставалась чистой или светло-желтой. Не следует пить лишнего. Подсчитано, что в общем составе в день человек суммарно должен получать около 2 литров жидкости.
Задержка жидкости более распространена у лиц с избыточным весом или ожирением, которые подвергаются большему риску отеков, что характеризуется отеком из-за чрезмерного количества задерживаемой жидкости в тканях тела. Хотя отек может поражать любую часть тела, чаще всего он проявляется на ногах и стопах.
Причина в том, что когда люди ложатся спать, избыток жидкости, вызванный отеком, может возвращаться в кровь и фильтроваться почками в мочевой пузырь, что вызывает потребность в мочеиспускании.
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