Избегайте этого цвета 13 августа, чтобы проблемы не накрыли с головой: астропрогноз на вторник

Прогноз астропогоды

Меркурий, напомнила астролог, находится в ретроградной фазе. Потому неудачными могут быть важные дела, операции, попытки выяснить отношения.

"До 15:45 - стрессовый период. Избегайте конфликтов, проявляйте только положительные эмоции. Избегайте сексуальных контактов. Нельзя проявлять корыстность и поверхностность. Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний", - советует Соловьева.

"После 15:45 допускаются стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской. В это время жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. Главный девиз дня - творение во всех смыслах", - добавила она.

Во второй половине дня завершайте судебные дела, решайте конфликты, будьте гостеприимными. Также можно заняться творчеством. Пользу принесут баня и сауна, но если разрешает здоровье.

Гороскоп на 13 августа (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки во вторник

"13 августа - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать", - рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток не инициируйте новые активности, связанные с:

оформлением на новую работу

приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники

далекими путешествиями

сверхурочными нагрузками на работе,

первым в жизни использованием оружия.

Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Также не следует злоупотреблять острыми блюдами, мясом, алкоголем.

"Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии). Простите тех, кто вас обидел, и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержки энергии в организме", - советует астролог.