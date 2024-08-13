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Избегайте этого цвета 13 августа, чтобы проблемы не накрыли с головой: астропрогноз на вторник

Что запрещено делать 13 августа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 13 августа и рассказала, какой цвет не стоит использовать во вторник. Оказалось, что немало планов могут разрушить Марс и ретроградный Меркурий.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева дала советы на этот день и сказала, что запрещено делать 13 августа.

Прогноз астропогоды

Меркурий, напомнила астролог, находится в ретроградной фазе. Потому неудачными могут быть важные дела, операции, попытки выяснить отношения.

"До 15:45 - стрессовый период. Избегайте конфликтов, проявляйте только положительные эмоции. Избегайте сексуальных контактов. Нельзя проявлять корыстность и поверхностность. Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний", - советует Соловьева.

"После 15:45 допускаются стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской. В это время жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. Главный девиз дня - творение во всех смыслах", - добавила она.

Во второй половине дня завершайте судебные дела, решайте конфликты, будьте гостеприимными. Также можно заняться творчеством. Пользу принесут баня и сауна, но если разрешает здоровье.

Гороскоп на 13 августа (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки во вторник

"13 августа - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать", - рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток не инициируйте новые активности, связанные с:

  • оформлением на новую работу
  • приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники
  • далекими путешествиями
  • сверхурочными нагрузками на работе,
  • первым в жизни использованием оружия.

Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Также не следует злоупотреблять острыми блюдами, мясом, алкоголем.

"Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии). Простите тех, кто вас обидел, и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержки энергии в организме", - советует астролог.

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