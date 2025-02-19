Избегайте этих ошибок в соцсетях, если хотите иметь здоровую самооценку
Идеальные фото, лайки, мгновенная обратная связь - все это кажется привычным для каждого пользователя соцсетей. Но как это влияет на нашу самооценку?
Кризисный психолог Оксана Дон в разговоре с РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что соцсети могут как поддерживать, так и разрушать уверенность в себе.
Почему социальные сети вообще популярны?
Есть несколько причин, по которым влияние социальных сетей стало настолько выразительным.
Массовое использование. Увеличение количества пользователей социальных сетей означает, что мы все чаще взаимодействуем с контентом, который может влиять на нашу самооценку.
Непрерывный доступ. Современные технологии позволяют нам быть онлайн в любое время и в любом месте. Это создает постоянный поток информации и сравнения.
Идеализированные изображения. Социальные сети часто показывают идеализированные версии жизни и внешнего вида, что может создавать нереалистичные стандарты и чувство неполноценности.
Быстрая обратная связь. Лайки, комментарии и подписчики предоставляют мгновенную обратную связь, которая может влиять на наше восприятие собственной ценности.
Культурное влияние. Соцсети формируют и отражают современные культурные нормы и ценности, что может влиять на наши личные представления об успехе, красоте и статусе.
Негативная сторона социальных сетей
Сравнение себя с другими. Легко попасть в ловушку сравнения своей жизни с "идеальными" картинками, которые люди публикуют в соцсетях. Это может привести к ощущению неполноценности и снижению самооценки.
Кибербуллинг. Негативные комментарии и кибербуллинг могут нанести серьезный ущерб самооценке.
Давление к конформизму. Желание соответствовать стандартам красоты и успеха, которые популяризируются в социальных сетях, может вызвать стресс и неудовлетворенность собой.
Соцсети как ресурс
Однако есть и обратная сторона: положительные комментарии могут придать уверенности, а доступ к качественной информации - помочь в росте.
Поддержка и сообщество. Соцсети могут стать источником поддержки и связи с единомышленниками, что может положительно повлиять на самооценку.
Признание и поощрение. Положительные отзывы и лайки могут повышать уверенность в себе.
Образование и саморазвитие. Социальные сети предоставляют доступ к огромному количеству информации и ресурсов для обучения, что может способствовать росту личной уверенности.
"Поэтому все это вместе создает среду, в которой самооценка может подвергаться различным влияниям. Сбалансированное использование социальных сетей и критическое мышление могут помочь минимизировать негативное влияние", - отмечает эксперт "СпівДія Хаб - Дніпро", действующей при поддержке HIAS и JFNA.
Чтобы не попасть в ловушку негативного влияния, Дон советует соблюдать баланс:
- критически относиться к контенту
- не сравнивать себя с идеализированными образами
- фокусироваться на собственном развитии.
Ранее мы писали о том, почему у украинцев катастрофически не хватает сил на социальное общение и что можно с этим сделать.
А еще рассказывали о том, как пережить потерю близкого человека.