5 самых плохих перекусов, которые могут вызвать рак. Избегайте этих продуктов!

Перекус - это неполноценный прием пищи, дополняющий рацион питания. Он помогает избежать переедания. Однако очень важно, чтобы эти перекусы были здоровы и полезны.

Конфеты

По словам врача Кэролайн Томасона, конфеты имеют высокое содержание сахара и их употребление может привести к многим негативным последствиям для здоровья, таких как боль в животе и вздутие.

Однако если сильно хочется сладкого, лучше выбрать черный шоколад. Он богат клетчаткой и питательными веществами, имеет низкое содержание сахара и полезен для кишечника.

Картофель фри

Жареные во фритюре продукты содержат много соли. Они уменьшают количество здоровых бактерий и могут даже привести к воспалению кишечника.

Магазинное печенье

Есть много способов приготовить печенье дома, например, используя цельнозерновую муку, размяв банан или авокадо в смесь теста или добавив немного овса с высоким содержанием клетчатки.

Однако производители магазинного печенья не используют ни одну из этих здоровых техник выпечки.

Вместо этого они используют очищенное зерно, сахар и консерванты для создания сладкого продукта, что негативно влияет на здоровье.

Газированные напитки

Сахар, добавленный в газировку, может задерживать лишнюю воду в желудке, оставляя побочные эффекты, такие как, например, диарея.

Кофеин в некоторых безалкогольных напитках может негативно влиять на пищеварение.

Диетические газированные напитки, говорят эксперты, могут быть еще хуже для здоровья кишечника, поскольку искусственные подсластители могут нарушить работу хороших бактерий.

Магазинная ветчина

По словам врача Кристин Дрейер, мясо, например обработанная ветчина или индейка, может повысить риск рака как кишечника, так и желудка.

Тем не менее, если вы любите пикантный сэндвич с индейкой или ветчиной, не нужно полностью отказываться от этого удобного мини-блюда. Было бы хорошей идеей пытаться наслаждаться такой едой реже и меньшими порциями.