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Избегайте конфликтов. Что обещает астрологический прогноз на 12 сентября и какой цвет принесет успех

Четверг 12 сентября 2024 08:25
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Избегайте конфликтов. Что обещает астрологический прогноз на 12 сентября и какой цвет принесет успех Главные запреты в этот день (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В четверг, 12 сентября, людям следует избегать конфликтных ситуаций и направить свою энергию на совсем другие дела. Кроме того, в одежде и жизни следует использовать определенные цвета, ведь именно они способны спасти от неудач.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на 12 сентября и рассказала, в чем особенность этого дня.

Прогноз астропогоды на 12 сентября

В этот день избегайте конфликтов, проявляйте только положительные эмоции. Нельзя быть жадными, поверхностными, корыстными.

"Избегайте сексуальных контактов. Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета и возникновению заболеваний. Возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской", - рассказала Соловьева.

"После 16:50 не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки. А до этого времени жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, улучшение энергии своего жилья", - также отметила она.

Главный девиз дня - творение во всех смыслах. Потому астролог советует завершать судебные дела, решать конфликты.

Этот четверг - день равновесия, гармонии, щедрости, оптимизма. Также наступит благоприятное время для творчества.

Избегайте конфликтов. Что обещает астрологический прогноз на 12 сентября и какой цвет принесет успех

Гороскоп на четверг (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки 12 сентября

Сегодня - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.

Это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

Астролог советует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - отметила Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с:

  • бизнесом
  • юриспруденцией
  • путешествиями
  • образованием
  • наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному.

К слову, уже появился Таро-гороскоп на четверг для всех знаков Зодиака.

Кроме того, раньше мы рассказывали, как определять судьбу по номеру телефона.

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