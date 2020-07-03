ru
ua

Унікальний парад планет в липні: як пережити цей період правильно

Новини » Життя   

Фахівці розповіли, як безпечно пережити період повного параду планет

У липні відбудеться унікальний парад планет, який буде мати сильний вплив на процеси та дії. Як пояснили астрологи, цей парад планет – повний, всі планети Сонячної системи вишикуються по одну сторону Сонця. Він називається "апульс" і є унікальним, через те, що подібне явище фіксують в середньому один раз в 170 років.

Три планети шикуються в одну лінію двічі в рік, парад малих планет – один раз на рік, п'ять планет – раз на 19 років. 4 липня в одну лінію встануть Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Наступного разу подібне явище варто очікувати у 2161 і 2492 роках, пише ТСН.

Як пояснюють фахівці, таке явище не буде спостерігатися протягом доби, а розтягнеться на два тижні. Астрологи стверджують, що це стане часом великих трансформацій і кармічних уроків. Варто уважно поставитися до того, що буде відбуватися в ці дні та не чинити опір змінам.

Що потрібно робити під час параду планет:

  • Переглядати власні цінності та пріоритети
  • Вчитися і пізнавати нове
  • Аналізувати минуле і думати про винесені уроки
  • Очищати організм
  • Медитувати та практикувати йогу
  • Молитись тим богам, вищим силам, божествам, у які вірите.

Що робити категорично не можна:

  • Ризикувати та робити емоційні дурниці
  • Позичати або давати у борг великі суми
  • Підписувати дуже важливі контракти
  • З'ясовувати відносини
  • Розпочинати конфлікти
  • Конфліктувати, лаятися, проявляти агресію

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи пов'язують парад планет 4 липня з імовірною датою кінця світу.

Автор: Styler

► Мер Конотопа спалив російський прапор під посольством РФ і записав відео ► У Кирилівці з баз відпочинку десятки "швидких" вивозять людей з температурою під 39 градусів
Читати всі новини