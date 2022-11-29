Уникальную древнюю черепаху обнаружили в Европе: это открытие ошеломило ученых

Древние исторические черепахи населяли Землю много веков назад. Эти гигантские животные обитали в морях и океанах. Ранее считалось, что доисторические черепахи были в длину до 3 метров - от головы до хвоста. И водились только в водах вокруг Северной Америки.

Однако ученые обнаружили уникальный вид черепах, который ранее не был известен. Об этом сообщает CNN.

Доисторическую черепаху огромных размеров обнаружили в Европе, и она стала самой большой, которую когда-либо идентифицировали.

В 2016 году турист наткнулся на останки необычного существа в Пиренейских горах на севере Испании. После тщательного изучения ученые дали новому виду черепахи название Leviathanochelys aenigmatica.

Левиафан - это библейский термин для морского чудовища и в название идет отсылка на большой размер животного. Chelys переводится как черепаха, а aenigmatica переводится как загадка.

Как отмечают ученые в своей статье на Scientific Reports, присутствие необычного животного в этой части доисторического мира указывает на то, что гигантские черепахи были более распространены на Земле, чем считалось ранее.

Ранее были известны виды европейских черепах длинной в 1,5 метра. Современные гигантские черепахи имеют размеры от 1 до 2 метров и весят в среднем от 300 до 500 кг.

Однако фрагменты костей черепахи, которую обнаружили в Пиренейских горах, позволяют сделать вывод, что этот вид имел около 3,7 метров в длину - размер среднего авто седан.

Фото: Анхель Галобарт

"Мы никогда не думали, что можно найти что-то подобное. После довольно длительного изучения костных фрагментов мы поняли, что есть некоторые совершенно другие особенности, которых нет ни в одной другой окаменелости черепахи, обнаруженной до сих пор", - рассказал автор исследований и научный сотрудник с докторской степенью из Каталонского института палеонтологии Альберт Сельес.

По его словам, ученые первоначально полагали, что кости принадлежат другому виду животных.

"Очень часто находят осколки костей, их много. Но большинство из них малоинформативные. Очень редко можно обнаружить что-то, что действительно вам рассказывает немного о жизни прошлого", - добавил Сельес.

Местный музей и Министерство культуры Каталонии собрали все фрагменты и образцы костей, но к их изучению приступили только через 5 лет. Когда исследователь поняли, что рассматривают вид морской черепахи, совершенно новый для науки, они вернулись в Пиренеи, чтобы провести дополнительные раскопки.

Фото: Анхель Галобарт

На том же месте были обнаружены новые фрагменты - часть таза и панциря черепахи. С помощью новых находок ученые обнаружили особенности, которые ранее не наблюдались у живых или вымерших видов черепах.

"Основные отличия этой новой окаменелости связаны с тазовой областью. В частности, к паре костных бугорков в передней части таза, которые, как мы подозреваем, связаны с какой-то мышцей, контролирующей движения брюшной области черепахи", - рассказал Сельес.

Он добавил, что эта особенность, скорее всего, повлияла на дыхательную способность черепах и позволяла им задерживать дыхание дольше, чем всем другим видам. Это помогало им плавать глубоко в океане в поисках пищи или спасаться от хищников.

По данным ученых, найденная черепаха жила в кампанский период позднемелового периода, то есть этим останкам не менее 72 млн лет.

Самая древняя черепаха, о которой было известно ученым ранее - это черепаха Архелон, которая жила около 70 млн лет назад. Она выросла до 4,5 м в длину. И все найденные останки ранее указывали на то, что гигантские черепахи относились к тому же виду, что и Архелон.

Новая находка относится к совершенно другому виду, который ранее не был известен ученым. Сейчас исследователи планируют вернуться в Пиренеи и продолжить раскопки, чтобы получить больше информации.