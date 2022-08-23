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Унікальне відео відпрацювання українського "летючого" ПТКР по російських позиціях

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

З'явилися унікальні кадри знищення українськими військовими ворожої російської бронетехніки на одній з позицій на північно-східній ділянці фронту із застосуванням протитанкових керованих ракет. Відео сміливої операції, що здійснювалася ще навесні, наразі доступне для перегляду.

Ролик опублікований на YouTube-каналі проекту "Український Свідок".

У сюжеті можна побачити, як відбувається підготовка перед виконанням бойового завдання: спочатку командир проводить розвод, потім підрозділ святкує Великдень, потім бійці отримують інструктаж і відправляються на позицію.

Кадри спеціально публікуються тільки зараз - пауза в 4 місяці витримана, щоб не видавати противнику безпосередні позиції захисників України і їх тактику.

Бійці 3 штурмового батальйону 2-ї роти ДУК "Правий Сектор" на північно-східному фронті у квітні відпрацювали з ПТКР по техніці російських загарбників. Виконавши завдання, бійці швидко покидають позицію.

Подібні кадри побачиш не кожен день.

Відео: як українські військові на "летючому ПТКР" знищували російську бронетехніку

Воїни їхали на завдання на пікапі, за кермом якого сидів Ігор Сімутін, кавалер ордена "За мужність" III ступеня, відомий волонтер Червоного Хреста, який під час Революції Гідності рятував людей від куль "Беркута", а після початку російської повномасштабної війни став парамедиком на фронті.

Ігор до цього майже 20 років пропрацював в автомобільній сфері. Маючи величезний досвід як автомеханік, він також став ремонтувати "Хаммери" для української армії - через його руки пройшли мало не всі пікапи, які зараз знаходяться на фронті.

Після виконання бойового завдання військові діляться радіоперехопленням розмов російських окупантів: "Уважніше будь. *обаний пікап, на пікапі ганяє ПТУРка". Захисники України сміються і після цього роблять на авто відповідний напис.

Бойова операція українських військових зі знищення російської бронетехніки (фото: скріншот з відео)

Раніше повідомлялося, що пенсіонера з Чернігова, який з рушниці збив російський винищувач, нагородили медаллю.

А також перед цим ми розповідали, що 20-річний герой-танкист о самотужки "розкришив" 2 танки та 3 БМП окупантів.

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