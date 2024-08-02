Уникальные виды. Топ-5 диких животных, единственных в своем роде

Царство животных очень многообразно. Кроме того, что животных делят на млекопитающих, рептилий, птиц, рыб и земноводных, каждый вид имеет свои уникальные особенности, среду обитания и способы размножения.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из пяти животных, которые не подходят ни под одну из традиционных классификаций из-за своих исключительных способностей.

Киви: единственная птица с ноздрями на кончике клюва

Киви - эти маленькие птицы, которые не умеют летать и напоминают большую мохнатую грушу, встречаются только в Новой Зеландии. Они принадлежат к бескилевым птицам, у которых гладкая грудина без киля для крепления летательных мышц, как у казуаров, эму, страусов и нанду.

У киви есть крылья, длиной около 3 см с кошачьим когтем на конце, но они полностью скрыты под перьями и совершенно бесполезны. Несмотря на то, что киви маленького размера и не умеют летать, они могут бегать быстрее человека.

Помимо необычного вида, это единственные птицы в мире с ноздрями на кончике клюва, что дает им очень развитое обоняние. Маленькие глаза киви плохо видят ночью, поэтому они полагаются на обоняние и сенсорные подушечки на кончике клюва для поиска пищи (насекомые и ягоды), а также киви умеет чихать.

Киви с яйцом (фото: Википедия)

Королевская кобра: единственная змея, строящая гнезда для своих яиц

Королевская кобра - это единственный представитель своего рода Ophiophagus, и она получила свое название из-за способности убивать и поедать других кобр. Встречается в тропических лесах и равнинах Индии, Южного Китая и Юго-Восточной Азии. Основное отличие королевской кобры от других - это ее 11 крупных чешуек на голове.

В среднем королевская кобра имеет длину 3-3,6 метра, но может достигать 5,4 метра, что делает ее самой ядовитой змеей. Она также является одной из самых ядовитых змей в мире. Ее укус содержит до 6 мл яда, что достаточно, чтобы убить 20 человек или даже слона.

Королевские кобры обычно не агрессивны к людям, но становятся опасными во время размножения или когда пугаются. При угрозе кобра распускает капюшон, шипит и поднимает треть своего тела над землей, иногда становясь выше человека.

Эта змея единственная в мире, строящая гнезда для своих яиц. В апреле самка выбирает место под деревом или в бамбуковых кустах и начинает сгребать листья своим телом, создавая гнездо. Она уплотняет листья и делает в нем полость. Гнездо имеет высоту около 1 метра, и у него самка откладывает 15-50 яиц, которые охраняет до появления детенышей.

Королевские кобры могут поднимать голову вертикально (фото: Википедия)

Богомол: единственное беспозвоночное, способное видеть в 3D

Богомолы - хищные насекомые, которые выглядят так, будто молятся, когда их передние ноги находятся в состоянии покоя. Однако эти свирепые животные больше "охотятся", чем "молятся".

Эти насекомые обычно прячутся среди растительности, маскируясь под листья, веточки или яркие цветы. Это помогает им выслеживать или устраивать засаду на добычу. Когда жертва приближается, богомол совершает быструю атаку и хватает ее передними конечностями, работающими как тиски.

Хотя они обычно питаются молью, сверчками, кузнечиками и мухами, они также не делают отличий и едят также полезных насекомых, таких как пчелы, бабочки и своих собственных братьев и сестер. В некоторых случаях самки съедают своих самцов.

Богомолы - единственные беспозвоночные, которые могут видеть в 3D. Ученые из Ньюкаслского университета провели исследование, прикрепив крохотные 3D-очки к глазам богомолов, подвешенных вверх ногами перед экраном компьютера. На экране показывали 3D-изображение добычи, и богомолы пытались ее поймать.

Богомол обыкновенный (фото: Википедия)

Медуза: единственное биологически бессмертное животное

Turritopsis dohrnii - вид медуз, впервые обнаруженный в Средиземном море в 1800-х годах. Эта крошечная медуза, диаметром всего 4,5 мм, не только прекрасно выживает, но и обладает необычайной способностью, отличающей ее от любого другого животного на планете. Она является единственным биологически бессмертным животным, также известным как "бессмертная медуза".

Эти маленькие прозрачные животные обитают в океанах по всему миру. Как и все медузы, они начинают свой жизненный цикл в виде личинок, называемых планулами. Планулы сначала плавают, а затем оседают на морском дне, где вырастают в цилиндрическую колонию полипов. От полипа отпочковываются многочисленные детеныши и постепенно превращаются в медуз (взрослых особей), которых мы привыкли видеть.

Отличительной особенностью этих медуз является то, что когда они сталкиваются со стрессом, старением, физическими повреждениями или голодом, Turritopsis dohrnii может "вернуться назад в своем развитии". Она активирует некоторые генетические механизмы, которые инициируют обратный процесс развития клеток, заставляя медузу вернуться на стадию полипа. Это своеобразное "отматывание времени назад" позволяет ему избегать старения и восстанавливаться.

Лимномедуза (фото: Википедия)

Пятнистая саламандра: единственное известное позвоночное, работающее на солнечной энергии

Эта саламандра сине-черного цвета имеет два ряда ярких желтых или оранжевых пятен. Длина тела примерно 18 см. Она обитает в лесах на востоке США и Канаде, но, несмотря на яркий окрас, ее трудно найти, ведь она активна только ночью.

Пятнистая саламандра абсолютно уникальна, поскольку ее эмбрионы используют солнечную энергию, что делает их единственными известными позвоночными с такой способностью.

Весной взрослые особи отправляются в водоемы, чтобы спариваться и размножаться. Они выбирают место, где нет рыбы, чтобы их детеныши не стали жертвами потенциальных хищников.

Самки откладывают от двух до четырех масс по 250 яиц. Они прикрепляют их к подводным ветвям и растениям в желатиновых капсулах размером с теннисный мяч. Яйца и эмбрионы покрываются крошечными зелеными водорослями, проникающими в ткани и клетки личинок саламандры.

Водоросли поселяются около митохондрий, вырабатывающих энергию для клеток. Они снабжают саламандрам кислород и углеводы, что повышает уровень кислорода в яйцах, очищает отходы и обеспечивает нормальный метаболизм. В свою очередь, отходы аммиака из эмбрионов обеспечивают водорослям азот, необходимый для их роста.

Огненная саламандра, с редкой оранжевой окраской (фото: Википедия)