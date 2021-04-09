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Померла заслужена журналістка України: в 2014 році з нуля відновила луганський телеканал

Новость на русском → Луганська область, П'ятниця 09 квітня 2021 10:44
Померла заслужена журналістка України: в 2014 році з нуля відновила луганський телеканал Фото: Померла заслужена журналістка України (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Луганській області померла заслужена журналістка України, головний редактор телеканалу "ІРТА" Кароліна Полтавська.

Про це повідомив її друг Володимир Ландік на своїй сторінці в Facebook.

"Нас спіткало страшне горе. Померла беззмінний організатор і керівник НТРК ІРТА Кароліна Леонідівна Полтавська. Царство небесне. Вічна пам'ять", - написав Ландик.

В коментарях він повідомив, що у Кароліни Полтавської відмовили нирки й останнім часом вона жила на діалізі.

Кароліна Полтавська не один рік очолювала луганський телеканал ІРТА. У 2014 році чинний директор телеканалу залишила в окупованому Луганську все обладнання і всі співробітники каналу роз'їхалися, рятуючись від війни.

Кароліна Полтавська удвох з колегою відновила мовлення телеканалу в Сєвєродонецьку і продовжила роботу на всій звільненій території області. Іноді їй доводилося працювати навіть під обстрілом.

Померла заслужена журналістка України: в 2014 році з нуля відновила луганський телеканал

Кароліна Полтавська (Фото: real.lg.ua)

Понад 20 років Полтавська працювала журналістом, спеціалізувалася на кримінальних розслідуваннях. У 2020 році отримала Почесне звання "Заслужений журналіст України".

За освітою Полтавська – історик, але її завжди вабила робота в правоохоронних органах. На телебачення прийшла за порадою мами – вона пройшла стажування в Луганську на телеканал "Ефір-1" і залишилася в журналістиці на багато років.

Колеги її характеризували як сильного, принципового і справедливого професіонала. Вона була патріоткою України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Донеччині загинув молодий захисник України.

А також розповідали про те, що від раку мозку помер зірка серіалу "Чорнобиль".

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