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Умерла заслуженная журналистка Украины: в 2014 году с нуля восстановила луганский телеканал

Новина українською → Луганская область, Пятница 09 апреля 2021 10:44
Умерла заслуженная журналистка Украины: в 2014 году с нуля восстановила луганский телеканал Фото: Умерла заслуженная журналистка Украины (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Луганской области скончалась заслуженная журналистка Украины, главный редактор телеканала "ИРТА" Каролина Полтавская.

Об этом сообщил ее друг Владимир Ландик на своей странице в Facebook.

"Нас постигло страшное горе. Умерла бессменный организатор и руководитель НТРК ИРТА Каролина Леонидовна Полтавская. Царствие небесное. Вечная память", - написал Ландик.

В комментариях он сообщил, что у Каролины Полтавской отказали почки и в последнее время она жила на диализе.

Каролина Полтавская не один год возглавляла луганский телеканал ИРТА. В 2014 году действующий директор телеканала оставила в оккупированном Луганске все оборудование и все сотрудники канала разъехались, спасаясь от войны.

Каролина Полтавская вдвоем с коллегой возобновила вещание телеканала в Северодонецке и продолжила работу на всей территории освобожденной области. Иногда ей приходилось работать даже под обстрелами.

Умерла заслуженная журналистка Украины: в 2014 году с нуля восстановила луганский телеканал

Каролина Полтавская (Фото: real.lg.ua)

Более 20 лет Полтавская работала журналистом, специализировалась на криминальных расследованиях. В 2020 году получила Почетное звание "Заслуженный журналист Украины".

По образованию Полтавская – историк, но ее всегда манила работа в правоохранительных органах. На телевидение пришла по совету мамы – она прошла стажировку в Луганске на телеканал "Эфир-1" и осталась в журналистике на многие годы.

Коллеги ее характеризовали как сильного, принципиального и справедливого профессионала. Она была патриоткой Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Донбассе погиб молодой защитник Украины.

А также рассказывали о том, что от рака мозга скончался звезда сериала "Чернобыль".

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