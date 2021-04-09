Умерла заслуженная журналистка Украины: в 2014 году с нуля восстановила луганский телеканал
В Луганской области скончалась заслуженная журналистка Украины, главный редактор телеканала "ИРТА" Каролина Полтавская.
Об этом сообщил ее друг Владимир Ландик на своей странице в Facebook.
"Нас постигло страшное горе. Умерла бессменный организатор и руководитель НТРК ИРТА Каролина Леонидовна Полтавская. Царствие небесное. Вечная память", - написал Ландик.
В комментариях он сообщил, что у Каролины Полтавской отказали почки и в последнее время она жила на диализе.
Каролина Полтавская не один год возглавляла луганский телеканал ИРТА. В 2014 году действующий директор телеканала оставила в оккупированном Луганске все оборудование и все сотрудники канала разъехались, спасаясь от войны.
Каролина Полтавская вдвоем с коллегой возобновила вещание телеканала в Северодонецке и продолжила работу на всей территории освобожденной области. Иногда ей приходилось работать даже под обстрелами.
Каролина Полтавская (Фото: real.lg.ua)
Более 20 лет Полтавская работала журналистом, специализировалась на криминальных расследованиях. В 2020 году получила Почетное звание "Заслуженный журналист Украины".
По образованию Полтавская – историк, но ее всегда манила работа в правоохранительных органах. На телевидение пришла по совету мамы – она прошла стажировку в Луганске на телеканал "Эфир-1" и осталась в журналистике на многие годы.
Коллеги ее характеризовали как сильного, принципиального и справедливого профессионала. Она была патриоткой Украины.
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