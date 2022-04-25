Померла найстарша людина у світі: їй було майже 120 років (фото)
Померла найстаріша людина в світі. Серце Кане Танаки зупинилося в Японії на 120 році життя. Вік супердовгожительки на момент смерті становив 119 років 107 днів.
Про це повідомляє японський ресурс NHK.
Рекордсменка померла 19 квітня, але про її смерть офіційно повідомили тільки 25-го.
"Танака любила шоколад і газовані напої, і її метою було дожити до 120 років", - йдеться в некролозі.
Жінку занесено до Книги рекордів Гінесса (фото: yomiuri.co.jp)
Відомо, що Танака народилася 2 січня 1903 року. Майже все життя вона прожила в префектурі Фукуока на південному заході Японії.
Танака в 2010 році (фото: nishinippon.co.jp)
До слова, під час Другої світової війни Танака страждала від паратифу, а в 46 років перемогла рак підшлункової залози. Уже в 103 роки у довгожительки був діагностований рак товстої кишки, який вона знову змогла перемогти після п'ятигодинної операції.
Секрет свого довгожительства жінка описувала журналістам всього кількома словами - сім'я, надія, дієта і здоровий сон.
Додамо, що абсолютний документально зафіксований рекорд серед довгожителів належить француженці Жанні Кальман, яка дожила до 122 років.
А ось найстаршою українкою вважається Христина Нагорна, яка прожила 117 років і 125 днів.
Нагадаємо, нещодавно в маріупольському підвалі померла жінка, яка пережила Голокост.
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