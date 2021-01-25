Померла відома українська актриса

В Одесі померла відома актриса театру і кіно Ірина Токарчук. Багато її знали як учасницю "Джентльмен-шоу", в якому Ірина тітку Сіму з одеської комунальної квартири.
Причиною смерті став серцевий напад. Токарчук був всього 61 рік. Про трагічну новину повідомляє "Думська".
Ірина Токарчук народилася 20 липня 1959 року. У 1983 році закінчила Російський інститут театрального мистецтва, після цього працювала в драматичному театрі Орєхово-Зуєво, Одеському російському драматичному театрі та одеському Будинку клоунів.
Ірина Токарчук (фото: dumskaya.net)
Вона брала участь у театральних постановках проєкту "Маски-Шоу" - "Отелло", "Орфей і Еврідіка", "Ромео і Джульєтта".
У 1992 році вона почала працювати в гумористичного телевізійному проєкті "Джентльмен-шоу". Роль тітки Сіми принесла їй велику популярність.
У 2014 році Ірину Токарчук нагородили почесною відзнакою Одеського міського голови "За заслуги перед містом".
Ірина Токарчук в "Джентльмен-шоу" (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували її смерть.
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