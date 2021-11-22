Померла відома актриса: зірка "Собачого серця" і "Афоні"

Ніна Русланова - відома радянська і російська актриса померла у віці 75 років. Вона померла від тривалої хвороби. Відзначимо, що вона перенесла інсульт не так давно.

Про це повідомили в Спілці кінематографістів РФ, а також артист Стас Садальський.

Про смерть зірки стало відомо 21 листопада.

"Померла Ніна Русланова. Що говорити, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, зараз вже не перерахувати, та й ні до чого. Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматися. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і наговорювала щось на автовідповідач: "Говорит автоприветчик!", - написав Садальський.

Ніна Русланова померла (фото: facebook.com/stas.sadalskij)

Біографія актриси

Ніна Русланова народилася 5 грудня 1945 року в місті Богодухові під Харковом. У двомісячному віці вона потрапила в дитбудинок. Пізніше вона сама вибрала собі прізвище Русланова, як у співачки Лідії Русланової. Потім вона вступила до Харківського театрального інституту, а потім до Щукіна вже в Москві. Там і склалася кар'єра артистки.

Ніна із задоволенням грала в театрі. З 1969 року працювала в театрі імені Вахтангова, в 1985-1988 роках — в театрі імені Маяковського, з 1987-го — в театрі імені Симонова.

Глядачі знають її дуже добре - вона знялася приблизно в 170 кінокартинах.

Серед найвідоміших фільмів - "Короткі зустрічі "(1967) Кіри Муратової, "Афоня" Георгія Данелії (1975), "Не стріляйте в білих лебедів" (1980) Родіона Нахапетова, "Мій друг Іван Лапшин" (1985) Олексія Германа, "Собаче серце" та інші.