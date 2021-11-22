ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Померла відома актриса: зірка "Собачого серця" і "Афоні"

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 08:45
Померла відома актриса: зірка "Собачого серця" і "Афоні" Ніна Русланова померла (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ніна Русланова - відома радянська і російська актриса померла у віці 75 років. Вона померла від тривалої хвороби. Відзначимо, що вона перенесла інсульт не так давно.

Про це повідомили в Спілці кінематографістів РФ, а також артист Стас Садальський.

Про смерть зірки стало відомо 21 листопада.

"Померла Ніна Русланова. Що говорити, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, зараз вже не перерахувати, та й ні до чого. Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматися. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і наговорювала щось на автовідповідач: "Говорит автоприветчик!", - написав Садальський.

Померла відома актриса: зірка &quot;Собачого серця&quot; і &quot;Афоні&quot;Ніна Русланова померла (фото: facebook.com/stas.sadalskij)

Біографія актриси

Ніна Русланова народилася 5 грудня 1945 року в місті Богодухові під Харковом. У двомісячному віці вона потрапила в дитбудинок. Пізніше вона сама вибрала собі прізвище Русланова, як у співачки Лідії Русланової. Потім вона вступила до Харківського театрального інституту, а потім до Щукіна вже в Москві. Там і склалася кар'єра артистки.

Ніна із задоволенням грала в театрі. З 1969 року працювала в театрі імені Вахтангова, в 1985-1988 роках — в театрі імені Маяковського, з 1987-го — в театрі імені Симонова.

Глядачі знають її дуже добре - вона знялася приблизно в 170 кінокартинах.

Серед найвідоміших фільмів - "Короткі зустрічі "(1967) Кіри Муратової, "Афоня" Георгія Данелії (1975), "Не стріляйте в білих лебедів" (1980) Родіона Нахапетова, "Мій друг Іван Лапшин" (1985) Олексія Германа, "Собаче серце" та інші.

Як ми раніше писали, знаменитий український актор помер від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления актриса
LITE
Свято 22 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 22 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела