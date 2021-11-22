Умерла известная актриса: звезда "Собачьего сердца" и "Афони"

Нина Русланова - известная советская и российская актриса умерла в возрасте 75 лет. Она скончалась от продолжительной болезни. Отметим, что она перенесла инсульт не так давно.

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ, а также артист Стас Садальский.

О смерти звезды стало известно 21 ноября.

"Умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!", - написал Садальский.

Нина Русланова умерла (фото: facebook.com/stas.sadalskij)

Биография актрисы

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове под Харьковом. В двухмесячном возрасте она попала в детдом. Позже она сама выбрала себе фамилию Русланова, как у певицы Лидии Руслановой. Потом она поступила в Харьковский театральный институт, а потом в Щукина уже в Москве. Там и сложилась карьера артистки.

Нина с удовольствием играла в театре. С 1969 года работала в театре имени Вахтангова, в 1985–1988 годах — в театре имени Маяковского, с 1987-го — в театре имени Симонова.

Зрители знают ее очень хорошо - она снялась приблизительно в 170 кинокартинах.

Среди самых известных фильмов - "Короткие встречи" (1967) Киры Муратовой, "Афоня" Георгия Данелии (1975), "Не стреляйте в белых лебедей" (1980) Родиона Нахапетова, "Мой друг Иван Лапшин" (1985) Алексея Германа, "Собачье сердце" и другие.