Померла головний редактор журналу "Наталі" Ірина Трухачова: українці тужать

В Україні померла Ірина Трухачова - головний редактор журналу "Наталі". Поки що лікарі не кажуть причину смерті. Про смерть успішної жінки і главреда глянцю 10 грудня повідомив звукорежисер і засновник компанії "STAGE SOUND" Костянтин Прокопенко на своїй Facebook-сторінці.
"Ірочка, ну як так... У тебе було стільки планів, амбіцій, життєвої енергії... Просто не хочеться в це вірити. Царство небесне. Спочивай з миром. В наших спогадах ти залишишся назавжди доброї позитивною і життєрадісною", - написав Костянтин.
В коментарях українці співчувають про смерть Ірини. Серед них з'явився і коментар від лікаря-кардіолога, який написав, що медики не вберегли Ірину.
"Царство Небесне і Світла пам'ять...прости, Ірина, що не зміг допомогти...було занадто пізно", - написав лікар.
Цю трагічну новину продублювала на Facebook керівник маркетингового відділу видання Тетяна Мірошниченко. Вона не може повірити, що Ірини більше немає.
"Добу намагаюся написати. У мене просто не піднімається рука! У мене не вистачає слів, думок, повітря. Ти ж казала, що ми прорвемося, тому що ми не можемо по-іншому. Тому що ми з неможливого робили нереальне, тому що ми сильні, кращі. Ти так вірила у нас, в проект, у себе. Іра, номер готовий до друку і ми його випустимо, обов'язково! І будемо рухатися, як ти писала в останньому Слові редактора", – написала Мірошниченко.
Звичайно, що співробітники журналу "Наталі", який очолювала Ірина, написали про її смерть на сторінці видання в Instagram.
"Ірина Валеріївна була працездатним і енергійним керівником, заряджала ентузіазмом і світлом кожного, хто стикався з нею в діяльності.
Під професійним керівництвом було реалізовано чимало яскравих проектів, івентів і зустрічей, вона дарувала радість, надихала і мотивувала", - сказано в повідомленні на сторінці.
У Ірини залишився люблячий чоловік і дочка Маргарита.
"Молода, тендітна, красуня, завжди усміхнена, щира, цілеспрямована - такою ми пам'ятаємо тебе, Іринко, і такою ти залишишся в наших серцях!" - написали колеги.
Зазначимо, що Ірина Трухачова народилася в Кривому Розі, вивчала режисуру в Київському Університеті культури і мистецтв. Після цього Ірина працювала телеведучою, була автором проекту "Казка для тебе". У 2018 році вона очолила журнал "Наталі".
"Я щаслива очолити легендарний журнал "Наталі", який уже 23 роки займає лідируючі позиції на ринку глянцевих видань. Це буде зовсім інший журнал, ми будемо писати для активних, успішних, самодостатніх жінок і йти в ногу з часом. "Наталі" – перший український журнал з цікавою історією. Але сьогодні ми починаємо новий її виток – несподіваний, красивий, захоплюючий. Чекайте від нас новин", - говорила тоді Ірина.
Як ми писали раніше, в Італії помер легендарний футболіст, володар премії "Золотий м'яч" і чемпіон світу в 1982 році Паоло Россі.