Умерла главред журнала ''Натали'' Ирина Трухачева: украинцы скорбят

В Украине умерла Ирина Трухачева - главный редактор журнала "Натали". Пока что доктора не говорят причину смерти. О кончине успешной женщины и главреда глянца 10 декабря сообщил звукорежиссер и основатель компании "STAGE SOUND" Константин Прокопенко на своей Facebook-странице.
"Ирочка, ну как так... У тебя было столько планов, амбиций, жизненной энергии... Просто не хочется в это верить. Царство небесное. Покойся с миром. В наших воспоминаниях ты останешься навсегда доброй позитивной и жизнерадостной", - написал Константин.
В комментариях украинцы соболезнуют о смерти Ирины. Среди них появился и комментарий от врача-кардиолога, который написал, что медики не уберегли Ирину.
"Царство Небесное и Светлая память...прости, Ирина, что не смог помочь...было слишком поздно", - написал врач.
Эту же трагическую новость продублировала на Facebook руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко. Она не может поверить, что Ирины больше нет.
"Сутки пытаюсь написать. У меня просто не поднимается рука! У меня не хватает слов, мыслей, воздуха. Ты же говорила, что мы прорвемся, потому что мы не можем по-другому. Потому что мы из невозможного делали нереальное, потому что мы сильные, лучшие. Ты так верила в нас, в проект, в себя. Ира, номер готов к печати и мы его выпустим, обязательно! И будем двигаться, как ты писала в последнем "Слове редактора", – написала Мирошниченко.
Естественно, что сотрудники журнала "Натали", который возглавляла Ирина, написали о ее смерти на странице издания в Instagram.
"Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто соприкасался с ней в деятельности.
Под ее профессиональным руководством было реализовано немало ярких проектов, ивентов и встреч, она дарила радость, вдохновляла и мотивировала", - сказано в сообщении на странице.
У Ирины остался любящий муж и дочь Маргарита.
"Молодая, хрупкая, красавица, всегда улыбающаяся, искренняя, целеустремленная - такой мы помним тебя, Ирочка, и такой ты останешься в наших сердцах!" - написали коллеги.
Отметим, что Ирина Трухачева родилась в Кривом Роге, изучала режиссуру в Киевском Университете культуры и искусств. После этого Ирина работала телеведущей, была автором проекта "Сказка для тебя". В 2018 году она возглавила журнал "Натали".
"Я счастлива возглавить легендарный журнал "Натали", который уже 23 года занимает лидирующие позиции на рынке глянцевых изданий. Это будет совершенно другой журнал, мы будем писать для активных, успешных, самодостаточных женщин и идти в ногу со временем. "Натали" – первый украинский журнал с интересной историей. Но сегодня мы начинаем новый ее виток – неожиданный, красивый, увлекательный. Ждите от нас новостей", - говорила тогда Ирина.
Как мы писали ранее, в Италии скончался легендарный футболист, обладатель премии "Золотой мяч" и чемпион мира в 1982 году Паоло Росси.