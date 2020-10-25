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Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів

Неділя 25 жовтня 2020 09:48
Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів
Померла волонтер (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

Волонтерка пережила Голодомор і Другу світову війну, але миру в Україні вона так і не дочекалася

Відома українська волонтер Людмила Савченко, більш відома серед військових як бабуся Люда, всі останні роки свого життя присвятила допомозі українським бійцям, які захищають кордони нашої країни. Трагічну новину передає боєць Олена Білозерська у Facebook.

Як повідомляється, волонтерка допомагала військовим навіть після 90-річчя.

"Сумна звістка - померла бабуся Люда, Людмила Савченко - мабуть, найстаріший в Україні волонтер. У віці під 90 вона варила супчики та годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі, а також допомагала у пункті відпочинку для військових "Вокзал Дніпро". Я мала честь знати цю Людину, писала про неї у своїй книзі... Вона пережила Голодомор, Другу світову, її родина була репресована", - розповідає військова.

Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів

Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів

Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів

Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів

Людмила Савченко (фото: facebook.com/marta.tumanova.9)

Одна мрія залишилася невиконаною у Людмили Савченко – вона так і не встигла з'їздити на фронт.

"Пам'ятаю, що вона мріяла побачити власними очима фронт, але коли їй, в подяку за все зроблене нею, запропонували звозити її в "АТО" - вона відмовилася, щоб не бути нікому тягарем... Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала тільки те, що можна віднести солдатам... Земля пухом бабусі Люді, вічна пам'ять..." – додала боєць.

У 2014 році Савченко однією з перших взялася допомагати пораненим у госпіталі імені Мечникова, возила гарячі обіди та продукти.

"Треба допомагати тим, хто оберігає нашу землю, бо держава - це люди", - каже Людмила.

Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів

Померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові: волонтерила до останніх днів

Людмила Савченко (фото: facebook.com/marta.tumanova.9)

Жінка віддавала всі свої матеріальні запаси на благо армії, тому її родичі проводять збір коштів на похорони волонтерки. Про це йдеться в публікації в Facebook Марти Туманової.

"Світла пам'ять бабусі Лю .... Упокій, Господи... Допомога на поховання - 4731219105546299 Счасна Анна", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що раніше в Києві від ускладнень після коронавіруса померла відома патріотка, активістка і волонтер.

А також розповідали про те, що в Києві від коронавіруса померла 21-річна волонтерка.

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