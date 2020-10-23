Вона стала берегинею: у Києві від COVID-19 померла волонтер і активістка

Померла волонтер і активістка в Києві (Колаж РБК-Україна)

Вона займалася допомогою бійцям і ветеранам

У Києві від ускладнень після коронавірусу померла відома патріотка, активістка і волонтер Оксана Животкова. Їй було всього 53 роки. Вона була активісткою патріотичного і ветеранського руху, допомагала екс-бійцям проходити реабілітацію, а також займалася юридичними питаннями центрального штабу Національного корпусу в Києві.

Як розповіли в Telegram-каналі Національного корпусу, Оксана Животкова стала справжньою берегинею для бійців і опорою націоналістичного руху.

"Оксана – невід'ємна частина націоналістичного руху. На превеликий жаль, їй не вдалося побороти захворювання COVID-19. Оксана була еталоном справжньої української жінки. Родом з Харкова. Отримала педагогічну та дизайнерську освіту. Викладала в педуніверситеті. У патріотичному русі – з 2007 року", - сказано в повідомленні.

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Животкова займалася юридичними документами та питаннями в організації "Патріот України", була активісткою Харківського відділення ГК "Азов", допомагала колишнім бійцям проходити реабілітацію, надавала підтримку в складних ситуаціях.

"Вона стала берегинею переважно чоловічого колективу. Побратими завжди заручалися її підтримкою у складних ситуаціях. Берегиня сімейних цінностей, опора націоналістичного руху, справжня посестра по духу. Такою Оксана Василівна залишиться в нашій пам'яті. Висловлюємо співчуття родині та близьким", - наголошується в публікації Національного корпусу.

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