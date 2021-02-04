Помер зірка шоу "Україна має талант": згорів, як вогонь

Сьогодні, 4 лютого, помер відомий український музикант-цимбаліст Петро Сказків, який прославився після участі в шоу "Україна має талант" 7 сезону. Тоді його виступ вразив багатьох.

Про смерть музиканта розповіла підприємець Наталія Кульчицька на своїй сторінці в Facebook. Після цього про трагічну новину також повідомив музикант Сашко Положинський.

"Згорів, як той вогонь", - написав артист.

Петро хворів на рак. Про свій страшний діагноз він дізнався наприкінці 2020 року. У грудні він розповів, що півтора місяця тому потрапив до лікарні з пневмонією, і там йому повідомили, що у нього плоскоклітинний рак легенів G2.

Петро Сказків (фото: facebook.com/petro.tsymbal.1)

Він просив на фінансову допомогу і йому її надали. Музикант подякував в мережі всім за підтримку, а також зазначив, що це дає йому безмежну енергію. Також поділився зі своїми фоловерами тим, що як виявилося є методи лікування з останніми стадіями хвороби.

Петро Сказків народився в 1987 році в Ворохті Івано-Франківської області, де й проживав. Грати на цимбалах його навчив батько. Популярність йому принесла участь у шоу "Україна має талант" у 2015 році. Тоді він зміг дійти до фіналу шоу.

Петро Сказків в "Україна має талант" 7 сезон (відео: YouTube)

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