Помер зірка культової "Бригади": провів останні дні забутим, в хоспісі

Причиною смерті 49-річного артиста став рак, з яким він боровся останнім часом.

Про смерть артиста легендарного серіалу стало відомо від друга його сім'ї. Він помер ще 29 жовтня, а 31-го був похований.

Кадр з серіалу: Дмитро Гуменецький (kino-teatr)

Доля Дмитра склалася сумно

Гуменецький не був професійним актором, служачи в спецназі, де отримав звання майора. До акторської кар'єри брав участь у бойових діях на Північному Кавказі.

У 2015-му актор загримів у в'язницю суворого режиму на цілих вісім років за зберігання і збут наркотиків.

Його повинні були звільнити в 2023-му, але сталося це раніше, у 2020 році по УДО. Останні дні Гуменецький провів у хоспісі.

"Бригада" зробила колишнього спецназівця знаменитим

Найбільшу популярність Гуменецький отримав після виходу "Бригади" в 2002 році. Цей 15-епізодний серіал охоплює події з 1989 по 2000 рік. У ньому романтизується злочинність, зокрема розповідь йде про чотирьох друзів, які об'єдналися в злочинне угруповання і домоглися в цьому чималих успіхів. Закінчилося все, втім, досить сумно.

Після прем'єри серіалу, багато акторів прокинулися знаменитими. Основний склад: Сергій Безруков, Дмитро Дюжев, Павло Майков, Володимир Вдовиченков, Катерина Гусєва, Андрій Панін.

Роль Дмитра Гуменецького була другорядною, але не менш знаковою. Він з'явився на екрані з 11 по 15 серію.

Крім серіалу "Бригада" Гуменецький знімався у фільмах "Бумер", "Магнітні бурі", "Правда приховує брехню".