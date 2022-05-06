Помер знаменитий український письменник-фантаст Сергій Дяченко

"Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 - 5 травня 2022", - написала вона.

Сергій і Марина Дяченко (фото: wikipedia.org)

Шанувальники творчості Сергія не можуть повірити, що його не стало.

"Ви і ваш чоловік стали для мене в дитинстві кращими авторами-фантастами! Я "Варан" і "Мідний король" перечитувала десятки разів! Сподіваюся, ви тримайтеся, але просто не забувайте, що ми тут всі любимо і поважаємо вашого чоловіка, він назавжди залишиться в пам'яті майбутніх поколінь, а значить, він майже безсмертний", - написала Марині киянка Марія.

"Величезна частина нашого життя пов'язана з вашими книгами... Тільки вчора сказала чоловікові: треба подивитися в інтернеті, як там вони? Ну як же так. Співчуваємо, Марина Юріївна. Ви - частина нашого життя, частина нашої душі. Ви безсмертні, але вам зараз від цього не легше... Сил вам, наші серця - з вами!" - написала ще одна прихильниця творчості Дяченка.

Відзначимо, що в березні 2018 року у письменників померла дочка Анастасія. Їй було 22 роки. Вона успішно вчилася на режисера в Університеті Південної Каліфорнії. Дівчина похована на маленькому старовинному кладовищі біля підніжжя гори Сан-Габріель.

Можливо, там буде похований і Сергій Сергійович. Вони з дружиною жили вже тривалий час жили в Лос-Анджелесі...

Сергій і Марина Дяченко з донькою (фото: facebook.com/Марина Дяченко)

Біографія Сергія Дяченка

Письменник народився в Києві в 1945 році. Він - син найбільшого українського мікробіолога, професора Сергія Степановича Дяченка.

У 1966 році майбутній автор закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром і навіть отримав кандидата біологічних наук.

Після цього Сергій закінчив сценарний факультет ВДІКу і зайнявся роботою за новою спеціальністю.

Сергій Дяченко (фото: wikipedia.org)

Він є автором сценарію до телеепопеї "Микола Вавилов" та художнього фільму "Голод-33". За сценарій до повнометражної науково-популярної картини "Зірка Вавилова" Дяченко був удостоєний Шевченківської премії.

До 2009 року жив і працював у Києві, потім переїхав до Москви. У 2013 році разом з дружиною виїхав з Росії в США.

У 2005 році на загальноєвропейській конференції фантастів Єврокон в Глазго в тандемі Марина і Сергій Дяченко були визнані кращими письменниками-фантастами Європи.

Сергій і Марина Дяченко (фото: facebook.com/Марина Дяченко)

У співавторстві подружжя написало 25 романів, десятки повістей і оповідань, кілька дитячих книг. Вони творили в жанрах сучасної наукової фантастики, фентезі, казки і подібних. Хоча Марина і Сергій говорили, що пишуть в жанрі "м-реалізму" ("м", можливо, від слова магія).

Серед найпопулярніших романів Дяченка можна виділити такі, як "Брамник", "Ритуал", "Рубіж", "Армагед-дом", "Стократ", "Олена й Аспірин" та інші.

Сергій і Марина Дяченко з донькою (фото: facebook.com/Марина Дяченко)

В одному з інтерв'ю Дяченко зізнався, що вони з Мариною завжди намагалися "спочатку видати книгу українською, а потім у Росії російською".