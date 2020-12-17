Помер знаменитий тренер "Карпат": коронавірус викликав ускладнення

У вівторок, 16 грудня, пішов з життя колишній головний тренер "Карпат" Валентин Ходукін, який кілька місяців боровся за життя після зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив прес-секретар львівського клубу Юрій Назаркевич на своїй сторінці в Facebook.

Валентину Михайловичу був 81 рік. Він починав свою футбольну кар'єру в дрогобицькому "Нафтовику", потім перейшов у львівський "Сільмаш", на базі якого були створені "Карпати" в 1963 році.

Він також захищав кольори тернопільської "Авангарду". При цьому з цим клубом у 1964 році став чемпіоном України.

Валентин Ходукін у складі "Авангарду" (фото: facebook.com/Юрій Назаркевич)

Близько 30 років Ходукін працював у львівському Інституті фізкультури (нині - ЛДУФК). Він починав працювати викладачем і дійшов до завкафедри футболу. У 1989 році став кандидатом педагогічних наук.

З 1992 по 1996 рік Ходукін був тренером львівських "Карпат", а у 2002, 2004 роках - був головним тренером цієї команди. Він також очолював "Кривбас", який грав у вищій лізі. Валентин Ходукін був ще тренером бакинського "Інтера", який надалі став чемпіоном Азербайджану.

Валентин Ходукін був тренером "Карпат" (фото: facebook.com/Юрий Назаркевич)

"Багатогранного досвіду, лаконічних і дотепних висловів Валентина Михайловича буде не вистачати. Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічна пам'ять..." - написав Назаркевич.

Похорони відбудуться завтра, 18 грудня, у Львові в каплиці на вул. Пекарській, 52. Початок о 12:00.

Нагадаємо, помер знаменитий футболіст київського "Динамо" Петро Слободян.

Раніше помер видатний футбольний тренер Жерар Ульє, який міг очолити "Динамо".