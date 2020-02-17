Помер відомий голлівудський актор-мільярдер: йому було 35 років

Помер Джейсон Девіс. Відомого голлівудського актора не стало 16 лютого 2020 року. Його серце зупинилося у віці 35 років у будинку в Лос-Анджелесі. Інформацію про це підтвердила мати Джейсона Ненсі Девіс.

Джейсон прославився після того, як озвучив Мікі Блумберга з популярного в США мультсеріалу від Walt Disney Pictures "Перерва".

Причина смерті Девіса досі не розкривається правоохоронцями. Американські таблоїди припускають, що актор помер в результаті зловживання наркотиками, посилаючись на те, що у нього були проблеми із законом: у 2011 році він був заарештований в Каліфорнії за зберігання "забороненої речовини". Хоча актор ніколи не приховував того, що у нього є залежність - він лікувався в різних клініках, намагаючись побороти токсикоманію. Крім того, він навіть став одним із засновників фонду Cure Addiction Now, в якому допомагали наркоманам.

"У Джейсона було справжнє золоте серце, у нього був такий сильний інтерес до життя! Він був такий турботливий, добрий, любив своїх друзів і свою сім'ю більше всього на світі", - кажуть рідні актора.

Додамо, що Джейсон був онуком відомого американського мецената і мільярдерки Барбари Девіс і колишнього власника 20th Century Fox Марвіна Девіса.

Джейсон Девіс знімався в таких фільмах і серіалах, як "Ніндзя з Беверлі-Хіллз", "Година пік", "Сьоме небо", "Мафія!", "Чудова п'ятірка: Техаський скандал в групі підтримки" та інших. Всього його фільмографія налічує понад 15 картин.

Джейсон Девіс (фото: imdb.com)