Помер знаменитий футболіст київського "Динамо"

Помер знаменитий гравець київського "Динамо" Петро Слободян. У 1970-х він разом з командою завоював Суперкубок УЄФА, був двічі чемпіоном СРСР.

Петро Петрович пішов з життя на 68-му році життя, пише офіційний сайт "Динамо" Київ. Про причини смерті не повідомляється.

У складі біло-синіх Слободян грав протягом п'яти років (1974-1979). За цей час він провів 81 матч, забивши 12 м'ячів.

У 1975-му Петро Слободян разом командою завоював Суперкубок УЄФА, перемігши німецьку "Баварію" з рахунком 1:0 на виїзді та 2:0 вдома. У 1975 і 1977 ставав чемпіоном СРСР, а в 1976 виграв чемпіонат Європи у складі молодіжної збірної (тоді спортсмену було всього 23 роки).

Був Слободян і в складі збірної СРСР. Він провів два знаменитих матчі: у 1976 проти Бразилії на знаменитому "Маракані" і проти Аргентини на домашньому стадіоні "Рівер Плейт" - "Монументаль".

Петро Слободян в складі збірної грає проти Бразилії, 1 грудня 1976 рік

Після завершення футбольної кар'єри Слободян працював викладачем і завідувачем кафедри фізичного виховання Національного університету імені Тараса Шевченка. Також він грав і керував командою ветеранів "Динамо", тренував команду прем'єр-ліги "Оболонь" (Київ).

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