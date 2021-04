Помер всесвітньо відомий репер DMX: його пісні лунали на всіх дискотеках

"DMX, хіп-хоп виконавець, який прославився піснями "Ruff Ryders 'Anthem", "Party Up (Up in Here)"... Помер, відповідно до заяви його сім'ї. Йому було 50", - йдеться в повідомленні.

Музикант помер у лікарні, куди потрапив близько тижня тому після серцевого нападу.

"Ерл був воїном, що боровся до самого кінця. Він любив свою сім'ю всім серцем, і ми цінуємо час, який провели з ним", - говорять близькі музиканта.

З деяких джерел відомо, що Ерл Сіммонс потрапив у лікарню після передозування наркотиками, де весь цей час був у вегетативному стані.

Перший трек DMX прозвучав на радіо в 1992 році. На перших рядках хіт-параду Billboard 200 поспіль дебютували його шість альбомів.

Найвідоміші хіти музиканта, які звучали на всіх дискотеках

DMX - Party Up (Up In Here)

DMX - X Gon' Give It To Ya

DMX - Where The Hood At? (Dirty)

DMX - Ruff Ryders' Anthem

DMX - Slippin'