Помер український композитор, учень великого Лятошинського: його музику знають всі

У Києві помер знаменитий український композитор Володимир Губа на 82-му році життя. Народний артист України, член Національних спілок композиторів і кінематографістів і лауреат премій ім. Лисенка, їм. Стуса, ім. Лятошинського та ім. Довженка не дожив до свого дня народження всього майже три тижні.

Про сумну звістку повідомив кінокритик Сергій Тримбач у своєму Facebook.

Володимир Петрович помер вчора ввечері після важкої та тривалої хвороби, яка дуже виснажила його.

"Єдина втіха - музика Володимира Губи не полишить нас ніколи. Бо в ній сама душа великого композитора, це музика, що єднає землю й небеса. Досить пригадати мелодію, яка розпочинає фільм "Камінний хрест"... Спасибі, дорогий Володимире Петровичу! За талант, за натхнення, за вірне служіння мистецтву і людям. Вічний спокій душі, вічне звучання музики", - зворушливо написав Тримбач.

Зазначимо, що влітку у мережі з'явилося останнє інтерв'ю з Володимиром Губою, в якому знаменитий композитор розповів про свою музику та багату творчість.

Відео: Володимир Губа дав інтерв'ю влітку 2020 року

Володимир Губа народився в Києві в родині вчителів 22 грудня 1938 року. В консерваторії імені П. Чайковського він був учнем видатних композиторів Бориса Лятошинського та Андрія Штогаренка, з чиїми іменами пов'язане формування і розвиток симфонічного жанру Україні.

Після закінчення київської консерваторії Губа працював учителем музики в музичних школах, музичним редактором Держтелерадіо УРСР. Був музичним редактором студії "Укркінохроніка". Фільми з його музикою відзначалися престижними нагородами на вітчизняних і зарубіжних кінофестивалях (Швеція, Франція та Італія).

Володимир Губа є автором музики до багатьох фільмів видатного рівня - "Камінний хрест", "Захар Беркут" та інші фільми Леоніда Осики, "Каштанка" Романа Балаяна, "Всюди є небо" та "Іду до тебе" Миколи Мащенка, циклу анімаційних фільмів про козаків, документальних стрічок та театральних вистав. Писав твори для симфонічного оркестру, для фортепіано і струнних оркестрів, хору, які протягом останніх років виконувалися все частіше.

Володимир Губа (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

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