Помер російський письменник і політик Едуард Лімонов

У Москві помер знаменитий російський письменник, публіцист, політичний діяч Едуард Лімонов. Як повідомили його представники в коментарі для ЗМІ, останнім часом політик хворів. Сьогодні переніс одразу 2 операції, одна з них дала ускладнення на горло. Письменнику було 77 років.

Едуард Лімонов (справжнє прізвище Савенко) народився 22 лютого 1943 року в місті Дзержинськ. В юності працював різноробочим, шив джинси. Виріс у Харкові. У 1967 році виїхав до Москви, де зайнявся журналістикою, писав вірші й прозу. Був у немилості радянської влади та в 1974 році емігрував в США.

За кордоном займався журналістикою, а також політикою. Брав участь у багатьох акціях протесту, постійно перебував під наглядом спецслужб. У 1974 році прикував себе наручниками до будівлі New York Times, вимагаючи надрукувати його статтю. У 1980 році переїхав у Францію, в 1987 році отримав громадянство Франції.

У 1991 році Едуард Лімонов повернувся в Росію, де почав свою політичну діяльність. У 1993 році заснував Націонал-більшовицьку партію, з якої пішов на вибори. Публікував свої статті, за що притягувався до кримінальної відповідальності.

Брав участь у бойових діях в Югославії на боці сербів, в грузино-абхазькому конфлікті на боці Абхазії, в молдавсько-придністровському конфлікті на стороні Придністров'я. Звинувачувався в організації збройного вторгнення в Казахстан.

У 2001 році був звинувачений в незаконному зберіганні зброї та засуджений на 4 роки. Вийшов достроково у червні 2003 року. Вів активну опозиційну діяльність, був лідером коаліції "Інша Росія".

Проте у 2010 році посварився з російськими опозиціонерами та негативно висловлювався про події в Україні та Евромайдані у 2013 році. Підтримав анексію Криму.

Випустив збірки віршів, публіцистики та есе. Публікувався у багатьох виданнях. За його творами було знято документальні фільми, екранізації та поставлені театральні постановки.

Як повідомляють російські ЗМІ, Едуарда Лимонова екстрено госпіталізували 15 березня в одну з клінік Москви. У нього почалася кровотеча, і він уже кілька років боровся з онкологічним захворюванням.

Дві доби лікарі боролися за його життя, але їм так і не вдалося нормалізувати його стан. Було проведено дві операції, але організм не витримав такого навантаження.

Едуард Лімонов шість разів пов'язував себе тенетами шлюбу. Дітей народила йому тільки шоста дружина – Катерина Волкова. У 2006 році вона подарувала йому сина Богдана, у 2008 – доньку Олександру. Через 10 років цей шлюб розпався.

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