Помер батько Святослава Вакарчука

Іван Вакарчук, батько українського музиканта і народного депутата від партії "Голос" Святослава Вакарчука, помер на 74-му році життя. Повідомлення про його смерть з'явилася в суботу, 4 квітня. Трагічну новину передав народний депутат і ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook.

"Велика втрата. Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь", - написав В'ятрович.

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"Він зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі. Він повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо - кримськотатарську.

Він був науковцем високого рівня і робив усе, щоб держава створила умови для науки в університетах. З того часу освіта зазнала ще реформ на краще, але розворушити цю застиглу систему зміг саме Вакарчук. "Фізик твердого діла" - так назвали його тоді медіа і тут не було перебільшень", - додав В'ятрович.

Скріншот (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Іван Вакарчук – доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, був міністром освіти і науки України у 2007-2010 роках, багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році отримав звання Героя України. Іван Вакарчук – батько народного депутата, лідера партії "Голос", фронтмена рок-гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

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