Помер легендарний рок-музикант Едді Ван Хален: йому було 65 років

Едді Ван Хален (фото: twitter.com/RollingStone)

Помер один з найкращих гітаристів усіх часів Едді Ван Хален

Едді Ван Хален, легендарний гітарист і один з найвидатніших музикантів в історії року, помер у вівторок, 6 жовтня, після тривалої боротьби з раком. Йому було 65 років.

Про смерть гітарного новатора повідомив його син Вольфганг Ван Хален на своїй сторінці в Twitter.

"Не можу повірити, що мені потрібно це писати, але мій батько, Едвард Лодевейк Ван Хален, сьогодні вранці програв довгу і важку битву з раком", - написав син музиканта.

Він також зазначив, що Едді Ван Хален був кращим батьком, про якого він коли-небудь міг мріяти. Трагедія розбила його серце, і він не думає, що коли-небудь повністю оговтається від цієї втрати.

Едді Ван Хален (фото: wikipedia.org)

Едді Ван Хален народився в 1955 році в голландському місті Неймеген. Коли йому було 7 років, його родина переїхала до США у місто Пасадена, штат Каліфорнія. Ще дитиною він вчився грати на піаніно, як і його старший брат. Але гра на піаніно не приваблювала його.

Його брат почав грати на гітарі, а Едді взявся освоювати ударну установку, але через деякий час вони помінялися інструментами.

У 1972 році він разом з братом заснували гурт Van Halen. У 80-их вони були одним з найбільш популярних рок-гуртів в США. За свій час існування гурт випустив 12 альбомів, 10 з яких стали мультиплатиновими.

Van Halen - Jump (YouTube)

Едді Ван Хален вважається одним з кращих гітаристів всіх часів. Він популяризував техніку тепінгу - гри на гітарі за допомогою ударів по струнах пальцями обох рук.

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