Помер легендарний футболіст "Шахтаря": йому було всього 48 років

Помер футболіст ФК "Шахтар" Сергій Ателькін (Фото: facebook.com/Palkin Sergey)

Український футболіст і тренер помер раптово, через проблеми з серцем

Помер відомий футболіст команди "Шахтар" Сергій Ателькін. Повідомляється, що йому було всього 48 років. Про смерть спортсмена розповів директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

Сергій Валерійович Ателькін народився 8 січня в Донецькій області. Футболом почав займатися рано і його запросив у дубль "Шахтаря" відомий тренер Валерій Яремченко.

З 1990 року Ателькін став гравцем основного складу команди. У 1995 році він перейшов у команду "Кремінь", але через рік знову повернувся в "Шахтар". У 1997 році його запросили грати за італійський клуб "Лечче". У 1999 році Ателькін знову повернувся в "Шахтар" і два роки поспіль вигравав кубок України. У 2003 році він закінчив кар'єру гравця і почав працювати тренером-селекціонером.

1 жовтня Сергій Ателькін помер, за попередніми даними, причиною смерті стали проблеми з серцем.

"Сьогодні вранці надійшло сумне повідомлення – не стало легендарного футболіста "Шахтаря" Сергій Ателькіна. Харизматичний гравець з сильним характером і вмінням забивати найважливіші м'ячі – таким ми пам'ятаємо його на полі. Неймовірно добрий і світлий чоловік, завжди готовий прийти на допомогу - таким він був у житті. Світла пам'ять Сергію Ателькіну. Його ім'я завжди буде в історії "Шахтаря" і серцях уболівальників. Щирі співчуття його родині та друзям", - йдеться в повідомленні Сергія Палкіна на Facebook.

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