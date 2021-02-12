Помер легендарний музикант Чик Коріа: був володарем 23 премій "Греммі"

"Він був улюбленим чоловіком, батьком і дідом, а також для багатьох був великим наставником і другом. Завдяки своїй роботі і десятиліть, проведених у гастролях, він торкнувся і надихнув життя мільйонів", - йдеться в повідомленні.

Чик Коріа був американським джазовим композитором, клавішником, керівником оркестру і іноді перкусіоністом. Його композиції "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" і "Windows" широко визнані джазовими стандартами.

Чик Коріа (фото: facebook.com/chickcorea)

Як учасник гурту Майлза Девіса в кінці 1960-х він брав участь у зародженні такого жанру музики як джазовий ф'южн. У 1970-х він сформував гурт Return to Forever.

Поряд із Хербі Хенкоком, МакКоєм Тайнером, Кітом Джарреттом і Біллом Евансом він вважається одним з основних фортепіанних голосів, що з'явилися в джазі в епоху після Джона Колтрейна.

Коріа продовжував співпрацювати з різними музикантами і досліджувати різні музичні стилі впродовж 1980-х і 1990-х років. Він також був відомий збором коштів для ряду соціальних проєктів.

Чик Коріа - Spain (відео: YouTube)