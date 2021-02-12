RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Помер легендарний музикант Чик Коріа: був володарем 23 премій "Греммі"

Автор: Роман Мирончук

Чик Коріа помер 9 лютого у віці 79 років від рідкісної форми раку, яка була виявлена у великого джазового музиканта зовсім недавно. За своє життя він був відзначений 23 преміями "Греммі" та номінувався більше ніж 60 разів.

Про смерть музиканта повідомили на його офіційній сторінці в Facebook.

Популярні новини
Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту 09 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси 09 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами 08 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння 09 лютого 2021
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021

"Він був улюбленим чоловіком, батьком і дідом, а також для багатьох був великим наставником і другом. Завдяки своїй роботі і десятиліть, проведених у гастролях, він торкнувся і надихнув життя мільйонів", - йдеться в повідомленні.

Чик Коріа був американським джазовим композитором, клавішником, керівником оркестру і іноді перкусіоністом. Його композиції "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" і "Windows" широко визнані джазовими стандартами.

Чик Коріа (фото: facebook.com/chickcorea)

Як учасник гурту Майлза Девіса в кінці 1960-х він брав участь у зародженні такого жанру музики як джазовий ф'южн. У 1970-х він сформував гурт Return to Forever.

Поряд із Хербі Хенкоком, МакКоєм Тайнером, Кітом Джарреттом і Біллом Евансом він вважається одним з основних фортепіанних голосів, що з'явилися в джазі в епоху після Джона Колтрейна.

Коріа продовжував співпрацювати з різними музикантами і досліджувати різні музичні стилі впродовж 1980-х і 1990-х років. Він також був відомий збором коштів для ряду соціальних проєктів.

Чик Коріа - Spain (відео: YouTube)

Нагадаємо, помер відомий український режисер Сергій Проскурня.

Раніше помер радянський і російський актор Василь Лановий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступлениямузыкант
Читайте також
Помер зірка шоу "Україна має талант": згорів, як вогонь
Серце не витримало: помер 100-річний ветеран Том Мур
Прогноз погоди