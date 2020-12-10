Помер легендарний футболіст: володар "Золотого м'яча"

В Італії помер легендарний футболіст, володар премії "Золотий м'яч" і чемпіон світу в 1982 році Паоло Россі. Він був кращим бомбардиром збірної Італії з футболу.

Паоло Россі було 64 роки, за даними видання La Gazetta dello Sport, причиною смерті знаменитого спортсмена став рак легенів.

Італійський футболіст Паоло Россі народився 23 вересня 1956 року в Тоскані, Італія. З 1978 року виступав за "Перуджу", але був дискваліфікований і потрапив на кілька місяців у в'язницю за участь в махінаціях, пов'язаних з грою на тоталізаторі. Він висловив готовність зіграти внічию в матчі "Перуджі" і "Аввеліно" за умови, що заб'є два голи.

Темна пляма в його історії не змогла затьмарити кар'єру прекрасного футболіста і після цього він грав за "Ювентус", де склав ударне тріо з Мішелем Платіні та Збігневом Бонеком. У 1978 році став володарем "Срібного м'яча".

У 1982 році він став кращим бомбардиром на чемпіонаті світу і забив 6 голів. У цьому ж році він був визнаний кращим футболістом Європи та отримав нагороду "Золотий м'яч" і "Золоті бутси".

Його ім'я було включено до списку ФІФА 100, а також у списку найкращих футболістів XX століття за версією World Soccer.

За збірну Італії він зіграв 48 матчів і забив 20 голів. Також він грав за команди: "Ювентус", "Мілан", "Верона", "Віченца", "Перуджа", "Комо". В останні роки Паоло Россі працював експертом на телеканалі RAI.

Кращі голи Паоло Россі

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