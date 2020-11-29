Помер відомий журналіст і медіаексперт: йому було всього 55 років

Пішов з життя медіаексперт, журналіст Сергій Черненко
Після важкої хвороби на 56-му році пішов з життя Сергій Черненко, журналіст, аналітик, дослідник медіа і учасник першого складу редакції "Телекритики" і "Детектор медіа".
Про смерть журналіста розповів його близький друг Ярослав Латко, повідомляє "Детектор медіа".
В 90-х роках Сергій працював у газеті "День". У вересні 2001 року приєднався до команди Наталії Лігачової, яка створила онлайн-видання "Телекритика".
Черненко працював у команді "Детектор медіа" до травня 2005 року, але залишався регулярним дописувачем і надалі.
Сергій Черненко (фото: facebook.com/Сергій Черненко)
Сергій займався глибокими дослідженнями медіа, працював в Національному інституті стратегічних досліджень експертом, завідуючим сектором моніторингових досліджень відділу зовнішніх комунікацій. Був членом Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики.
Ховати Сергія будуть в Тернополі, поруч з матір'ю. Про час і місце прощання повідомлять 30 листопада.
У мережі знайомі Сергія Черненко сумують про втрату, і кажуть, що у нього було 4 інсульти.
Нагадаємо, у Дніпрі від коронавірусу помер відомий журналіст Геннадій Сахаров.
Раніше під Тернополем під дверима лікарні помер відомий волонтер Ігор Цепенюк.