Помер відомий український журналіст: легенда 90-х

Борис Клименко, відомий український журналіст, помер у Києві. Трагічну новину повідомила його дружина Валентина у своєму Facebook.

Клименко став одним з найбільш відомих і професійних журналістів початку 1990-х, коли працював київським кореспондентом в іспанському агентстві ЕФЕ (EFE), а також на французькому міжнародному радіо RFІ.

Журналіст також працював кореспондентом в іспанській газеті La Vanguardіa і в українській редакції радіо ВВС.

Колеги згадують про журналіста, як про "людину з великої літери".

"Не стало Борі Клименко. Справжній, надійний, чолов'яга з великої літери. Журналіст, колега, товариш. Здавалося, зі своїм незмінним оптимізмом і очима, що завжди світяться розумом та світлим гумором, житиме 100 років. Сталося не так. Спи спокійно, колего. Твоє життя було яскравим, ущерть наповненим, але коротким..." - написав журналіст Віктор Лещук.

Помер Борис Клименко (скрін: facebook.com/viktor.leshyk)

Колега і друг Клименка Данило Яневський згадав про нього знімком, зробленим в далеких 1990-х.

"Боря, мені щиро шкода. Ти був хорошим другом, уважним журналістом, компанійським хлопцем, люблячим сином, турботливим батьком, вірним чоловіком. Твоя подільська квартира, мало хто знає, але пам'ятають всі, хто побував тут хоч раз, була і моєю гаванню в нестерпні іноді моменти життя. Ти не продав ні душу, ні перо, ні почуття. Але зберіг повагу всіх, хто знав тебе. Передавай привіт Сергію Набоці, Тарасу Процюку, Наталі Кондратюк, всім нашим. Зустрінемося на брифінгу Його. Я плачу. RiP", - написав Яневський.

Помер Борис Клименко (скрін: facebook.com/DanYanevsky)

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