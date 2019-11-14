Помер відомий український вчений: життєвий шлях доктора наук

У середу, 13 листопада, на 99-му році пішов з життя відомий вчений у галузі кібернетики та обчислювальної техніки Борис Малиновський, який також був головою Ради Київського Будинку вчених Національної академії наук України, та президентом Фонду історії та розвитку комп'ютерної науки і техніки. Про це повідомляє прес-служба НАН.

Борис Малиновський народився 24 серпня 1921 року в селищі Лух Іванівської області (Росія). Після закінчення середньої школи в 1939 році його призвали в армію.

Борис Малиновський (фото: nas.gov.ua)

У 1950 Малиновський закінчив Іванівський енергетичний інститут і вступив до аспірантури Інституту електротехніки АН УРСР. З 1953 року він кандидат, а з 1964 року – доктор технічних наук.

У 1954 році він став науковим співробітник лабораторії обчислювальної техніки Інституту електротехніки АН УРСР, а потім заступником директора з науки та керівником відділу спеціалізованих цифрових машин в Обчислювальному центрі АН УРСР.

У 1962-1981 рр.. – був керівником відділення комп'ютерної техніки та завідувачем відділу керуючих машин. З 1981 року Малиновський був радником дирекції Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.

Малиновський також є автором і співавтором понад 200 наукових праць і винаходів в області комп'ютерної науки і техніки.