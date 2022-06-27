Зменшення росту волосся в цій частині тіла може говорити про високий рівень холестерину
Високий рівень холестерину означає, що у вашій крові занадто багато воскоподібної речовини, званої холестерином. Стан, який може підвищити ризик серцевих захворювань, зазвичай непомітний для очей.
Однак постійно високий рівень холестерину може призвести до звуження артерій, і цей процес, відомий як захворювання периферичних артерій (ЗПА), може викликати помітні зміни в певній частині тіла, передає Express.
Симптоми ЗПА зазвичай з'являються на ногах, животі і руках, коли артерії в цих областях звужуються.
Згідно з Penn Medicine, коли артерії, що несуть кров до ніг, звужуються через високий рівень холестерину, ви можете помітити уповільнення і зменшення росту волосся на ногах.
Загальні ознаки ЗПА включають:
- Судоми в литках, стегнах або тазі після ходьби, підйому по сходах або фізичних вправ;
- Еректильна дисфункція, особливо якщо у вас діабет
- Відчуття холоду в стопі або гомілці
- Зміна кольору шкіри на ногах
- Виразки, які повільно гояться на ногах, ступнях або пальцях ніг
- Слабка або оніміла нога.
Що можна зробити
Є багато речей, які ви можете зробити самостійно, щоб контролювати симптоми захворювання периферичних артерій і зберегти здоров'я ніг.
Зниження високого рівня холестерину має вирішальне значення, і є кілька способів зробити це. Звичайно, спочатку потрібно здати аналізи на рівень холестерину. Оскільки цей стан зазвичай не викликає симптомів, вам необхідно здати аналіз крові.
Як знизити високий рівень холестерину
Є кілька продуктів, які є не тільки частиною здорового харчування, але і активно допомагають знизити рівень холестерину.
За даними благодійної організації по боротьбі з холестерином Heart UK, скорочення споживання насичених жирів і заміна деяких з них ненасиченими жирами - відмінний спосіб знизити рівень холестерину.
Насичений жир - це жир, що міститься у вершковому маслі, салі, топленому маслі, жирному м'ясі і сирі.
Ненасичені жири містяться в:
- Рослинні олії, такі як оливкова, соняшникова, кукурудзяна, рапсова, горіхова і олія з насіння
- Авокадо, горіхи та насіння
- Жирові спреди з рослинних олій, таких як соняшникова та оливкова
- Масло
- Жирна риба
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