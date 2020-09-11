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В Умані хасидів не пускають в магазини навіть за водою (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Умані магазини відмовляються обслуговувати хасидів

В Умані деякі магазини відмовляються обслуговувати паломників-хасидів. Власники торгових точок вивішують спеціальні оголошення, в якому пишуть про це.

Один з членів громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін опублікував на своїй сторінці в Facebook фотографію дискримінуючої таблички щодо брацлавських хасидів.

"Хасиди не обслуговуються! COVID-19", - написали на табличці.

Також ця напис продубльована на табличці на івриті ("Хасидам вхід заборонений").

В Умані магазини відмовляються обслуговувати хасидів (фото: facebook.com/HAZINHAIM)

За словами автора поста, табличку виявили сьогодні вранці, 11 вересня, біля входу в магазин на вулиці Тищика. При цьому в багатьох інших магазинах, хоча і немає таблички, вже теж не пускають паломників.

Хаїм Хазін зазначив, що до сьогоднішнього дня такого ставлення до хасидів не було ніколи.

Як ми раніше писали, підлітки-хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана в Умані.

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