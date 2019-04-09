Покращують пам'ять? Супрун спростувала міфи про "чарівні" властивості ноотропів

Супрун розвінчала неправдиві факти про ноотропи
Уляна Супрун розповіла, як ставиться до нейрометаболическим стимуляторів, а також розвіяла популярні міфи про даному препараті. Відповідний пост експерт опублікувала в соціальній мережі Instagram.
За словами в. о. міністра охорони здоров'я практично все ноотропи - це прості харчові добавки, тобто суміші вітамінів, ліпідів, антиоксидантів та рослинних речовин, які тим чи іншим чином пов'язані зі здоров'ям мозку.
Однак жодна з цих добавок не показала ефективності у поліпшенні когнітивних функцій. Ні для здорових людей, ні для людей з помірним когнітивним дефіцитом.
Ілюстративне фото (singlecausesinglecure.org)
Такі кошти можуть бути ефективними лише для покращення когнітивних функцій і роботи пам'яті. Але є і негативна сторона: такі препарати мають ряд побічних ефектів. Серед них психози, суїцидальні думки, порушення ритму, кардіоміопатії, раптова серцева смерть, інфаркт міокарда, гепатотоксичність. А ще вони можуть викликати залежність.
"Серед інших "ноотропів", які часто застосовують, щоб мати більше енергії і сил - кофеїн. Але вживати кофеїн слід обережно, адже для деяких людей він може бути небезпечним, особливо у високих дозах", - додає експерт.
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