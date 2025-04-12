Ультрафильтрованное молоко: действительно ли оно полезнее обычного?

Что такое ультрафильтрованное молоко

Ультрафильтрованное молоко производится с помощью процесса фильтрации, который удаляет лактозу, одновременно увеличивая другие питательные вещества, такие как белок и кальций.

Диетолог Кассандра Падула Берк рассказала, что этот процесс фильтрации осуществляется с помощью полупроницаемых мембран, которые пропускают более мелкие частицы, такие как лактоза и вода, удерживая при этом большие молекулы, такие как кальций и белок. Затем немного жира (в зависимости от процента произведенного молока) и воды часто добавляют обратно, чтобы достичь идеальной текстуры и вкуса.

Много раз лактаза также будет смешиваться с молоком на этом этапе, чтобы расщепить остатки лактозы. Кроме того, ультрафильтрованное молоко (как правило) пастеризовано и гомогенизировано, как и большинство другого молока, которое вы найдете в продуктовом магазине.

Ультрафильтрованное молоко полезнее, чем обычное?

По словам диетолога Алиссы Смолен, обычное молоко содержит примерно восемь граммов белка на порцию, тогда как ультрафильтрованное имеет 13 граммов. Эта разница в пять граммов может быть полезной для людей, которые пытаются легче добавить немного больше белка в свой рацион. Белок поддерживает рост и восстановление большинства тканей во всем теле, от мышц, волос, кожи и ногтей.

Однако для тех, кто следит за потреблением углеводов, ультрафильтрованное молоко также на шаг выше обычного. Оно содержит почти половину сахара, чем обычное.

В первую очередь это связано с удалением лактозы, которое происходит в процессе фильтрации. Обычное двухпроцентное молоко содержит 12 граммов углеводов на чашку, тогда как двухпроцентное ультрафильтрованное может похвастаться лишь 6 граммами. Это может помочь людям с метаболическими расстройствами, такими как диабет 2 типа, лучше контролировать уровень сахара в крови.

Ультрафильтрованное также содержит больше кальция на порцию, чем обычное, что может поддерживать здоровье костей. Обычное молоко содержит около 300 миллиграммов (мг) минерала, тогда как ультрафильтрованное предлагает 380 мг. Кальций также является важным электролитом в организме, который способствует гидратации и здоровому сердечному ритму.

Оба вида также содержат одинаковое количество микроэлементов, таких как витамины группы В, витамин А, фосфор, цинк и селен, которые в сочетании поддерживают здоровье костей, обмен веществ, глаз и иммунную систему. Они также могут содержать витамин D, укрепляющий кости и иммунитет.

Как использовать

Вы можете использовать ультрафильтрованное молоко так же, как и обычное молоко, например, добавлять в смузи, омлеты, хлопья или домашний йогурт.

Шоколадная версия делает вкусным напитком для восстановления после тренировки. Некоторые говорят, что вкус ультрафильтрованного молока немного слаще, чем обычное.

Оно также хранится дольше, чем обычное молоко, до 45 дней, по сравнению с 17-24 днями для обычного. Все благодаря удалению большего количества бактерий во время процесса фильтрации.