Вулицю Києва з ім'ям країни-агресора назвуть на честь загиблого Героя

У Києві планують перейменувати три вулиці. Відповідні законопроекти зареєстровані на сайті Київради. Одна з них і досі носить ім'я країни-агресора. Про це пише "Сегодня" з посиланням на сайт КМДА.

Так, вулицю Російську в Дарницькому районі Києва можуть назвати на честь загиблого на Донбасі Героя, учасника Революції гідності, Юрія Литвинського з позивним "Монгол".

Раніше у зв'язку з перейменуванням цієї вулиці розгорівся неабиякий скандал. Справа в тому, що петиція з вимогою назвати Російську ім'ям загиблого Героя набрала більше голосів "Проти", ніж "За".

Вдова Юрія Литвинського Світлана зверталася до мера столиці з проханням перевірки голосування. У КМДА провели перевірку і виявили, що накрутка дійсно була. Насправді "За" висловилося 94% опитаних киян.

У Києві перейменують вулицю Російська (фото: Юрій Литвинський, надано родиною Юрія)

До речі, раніше було пропозицію назвати цю вулицю на честь чеченського генерала Джохара Дудаєва.

Також депутати планують змінити назву вулиці Виборзькій у Солом'янському районі, яка названа на честь російського міста Виборг. Вона може носити ім'я Олекси Тихого, українського дисидента, правозахисника, мовознавця.

А сьогодні, 23 травня, зареєстрували проект про перейменування вулиці, названої на честь радянського військового, маршала Гречко у Подільському районі на вулицю Івана Виговського, гетьмана Війська Запорізького.

Нагадаємо, в Шевченківському районі Києва перейменували вулицю Мельникова на честь українського кінорежисера Юрія Іллєнка.