По вулицях Києва другий місяць гуляє лось: фото та відео

У Києві знову помітили лося. Дика тварина з'явилася в Голосіївському районі столиці в четвер, 9 січня. Фото опублікував у Facebook ресурс Типовий Київ.

Очевидно, це та ж сама тварина, що з'являлася в цьому районі на початку грудня минулого року. Його знову помітили в приватному секторі на проспекті Науки.

Зоозахисники кажуть, що лось забрів так близько до житлових будинків, ще будучи дитинчам. Але зловити його дуже складно, оскільки повідомлення про тварину надходить, коли вона вже пішла. Крім того, втрачається дуже багато часу на збори і дорогу.

У Києві другий місяць поспіль гуляє лось (фото: facebook.com/kievtypical)

"Проблема в тому, що для того, щоб ловцю із зоопарку зібрати машину, рушницю для відстрілу снодійного, препарати і доїхати до вас потрібно мінімум півтори-дві години. А лося ніхто не спостерігає постійно, він пройшов по вулиці і пішов. І подзвонили нам вже після того, як він пішов. Будь ласка, якщо хтось бачить лося, поспостерігайте за ним і тоді телефонуйте", - пишуть зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.

В організації просять не лякати тварину і негайно звертатися за телефонами 093-986-22-62, 098-844-79-37.

У грудні минулого року лося помітили на цій же вулиці, тоді тварину вдалося зафіксувати на відео.

У Києві другий місяць поспіль гуляє лось (відео: YouTube/ТТ Новости)