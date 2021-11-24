На вулицях Києва "працює" молоденька шахрайка: збирає гроші на дітей (відео)

На вулицях Києва вже не перший день "працює" молода шахрайка. Вона збирає фінанси нібито на благодійність і ходить з ящиком для збору грошей.

Відзначається, що дівчина промишляє на вулицях Києва далеко не перший день. Востаннє небайдужі громадяни передали її поліції, але молода особа знову взялася за стару схему розводу на гроші.

"До нас на неї була ще купа заяв про шахрайство і погрози. Тупо розводить людей на почутті жалості до дітей, а за фактом всі ці документи – звичайна липа. Тупе, нахабне і щось там ще намагається погрожувати судами і т. д", - повідомили в пості.

Молода аферистка знову "працює" в центрі столиці. Якщо ви побачите її - не давайте грошей, а краще повідомте в поліцію.

Відзначається, що аферистка вже два рази попадалася в руки активістів, але поліція її все одно відпускає.