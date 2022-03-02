Вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ (фото)

Саме так зараз виглядає Буча:

Цікаво, що за знищену ворожу техніку в деяких містах України обіцяють платити. Так, в Миколаєві за спалений танк місцевий олігарх сказав, що видаватиме по тисячі доларів.

А мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив про премії за знищену ворожу техніку та окупантів. За спалений БТР - 150 тис. грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти - 300 доларів за кожного.