Обломок попал в спину: история 15-летней Яны из Мариуполя для музея "Голоса мирных"

"24 февраля я встала в 4 утра от взрывов. В новостях говорят: война. Я растерялась, начала собирать вещи. Вместо теплых штанов взяла игрушку, собаку плюшевую, потому что она была для меня дороже. Я не знала, когда вернусь, не могла ее оставить одну. Взяла карандаши, блокнот для рисования. Мои рисунки сохранились. А квартира сгорела", - вспоминает Яна.

Они присоединились к эвакуационной колонне, вывозившей людей из «Азовстали». Взяли свою собачку. Друг передал Яне маленькое живое деревце, которое она держала в руках. Колонну остановили для проверки документов. И начался обстрел.

"Мы услышали свист - и возле нас попал снаряд. Я ничего не испытала. Был болевой шок. Смотрю - дым. Помню, была паника. У машины были разбиты окна. Мы выехали, остановились. Ехали на дисках. Все разбежались искать помощи "Я лежала. Смотрела на ногу, на бедро - кровь льется. Смотрела, как брюки становились красными. Спина ужасно болела, я не могла пошевелиться. В спину сзади попал обломок. Были порезы с ожогами", - делится Яна.

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