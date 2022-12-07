Обломки и плесень на стене: Леся Никитюк показала фото из уникальной лаборатории в Чернобыле

Как выглядит ЧАЭС после оккупации россиян?

"Состояние нашего персонала, которое вместо 12-часовой рабочей смены осталось здесь в месяц, их (российских оккупантов - ред.) интересовало меньше всего. В разговорах было сказано: "А мы вас и не держим. Можете уходить, куда хотите. Но далеко ли дойдете?" - признается один из начальников смены.

Мужчина рассказывает, что оккупанты грабили склады, взламывали двери в кабинеты, откуда забирали компьютеры, чайники, обогреватели, кондиционеры и т.д.

Большим "спросом" у них пользовались раскладушки.

"Помимо самой электростанции, в Чернобыльской зоне отчуждения оккупанты заняли и другие важные радиологические объекты. Мы познакомились с гидом Валентиной, которая ранее показывала опустошенную Припять, печально известное колесо обозрения, покинутые отели, а сейчас - совсем другое", - говорит Никитюк.

Теперь можно приехать на "экскурсию" по месту, где жил враг.

В помещении одного из структурных подразделений Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами, где раньше работали люди, теперь беспорядок и антисанитария. Перевернутые вверх дном кабинеты, пустые бутылки из-под алкоголя, сломанная техника, мусор от сухпайков, окурки…

Такая же картина и в цехе, где до 24 февраля учёные проводили радиационные исследования.

"Там у оккупантов, наверное, был штаб, где они проводили совещания и строили "стратегии". А что они сделали с уникальной лабораторией… Находившееся там оборудование больше нет на территории Украины! Работник говорит, что по состоянию на 2015 год оно стоило 6,5 миллионов евро. Теперь - только обломки и плесень на стене", - комментирует Леся.

Почему оккупанты ворвались в ту лабораторию в Чернобыле?

Это вообще не секрет. Работник уверяет, что в российских СМИ была информация, что там производят "грязную" ядерную бомбу. Но мы понимаем, что никакой бомбы ни технологически, ни практически не существует.

Вот так выглядит ЧАЭС после того, как оттуда выгнали российских оккупантов (фото: Новый канал)